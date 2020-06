Coronavirus : Cinq équipes marocaines distinguées dans un hackathon arabe

Des équipes marocaines ont trusté cinq des six prix d'un hackaton à distance dédié aux meilleures innovations de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus dans les pays arabes, qui s'est tenu du 5 au 11 juin courant à l'initiative de l'Association marocaine Annobough (AMA), en partenariat avec la société Innovatel Engineering.

L’Arab Online Open-Source Projects Hackaton a enregistré la participation de 16 équipes de différentes nationalités, composées d'étudiants en ingénierie et de techniciens arabes porteurs de projets innovateurs pour faire face à la Covid-19.

Un comité d'encadrants a été mis place pour accompagner les participants à cette compétition, organisée en collaboration avec des universités et des instituts marocains et arabes, a indiqué la présidente de l'AMA, Fouzia Zineddine, notant que la participation «a dépassé toute les attentes», amenant le jury à attribuer six prix au lieu des trois prévus initialement.

Le premier prix est revenu à un projet de ventilation mécanique, qui consiste en un système respiratoire pouvant être contrôlé via une application à distance téléchargeable sur les téléphones pour réduire la durée d'intervention des équipes médicales.

Pour le deuxième projet primé, baptisé Datatec, il s'agit d'un bracelet électronique qui mesure la température et la concentration de l'oxygène dans le sang et permettant de localiser à distance le patient et d'intervenir au moment opportun grâce à une application dédiée.

Le troisième prix a été attribué à un registre de santé numérique baptisé Health Record File, dont l'objectif est de faciliter au corps médical le traitement des patients grâce aux fichiers traçant leurs parcours médicaux.

D'autre part, le jury a décerné trois prix de mérite (coup de cœur), dont le premier est allé au concept Re-mask porté par un binôme marocain qui propose un masque de protection réutilisable, adaptable et stérilisable avec une grande qualité de filtration.