Maroc : Le PPS solidaire avec #FloydProtests aux Etats-Unis

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) apporte son soutien aux protestations contre le racisme qui secouent les grandes villes américaines. Dans un communiqué publié au terme de sa réunion du jeudi 4 juin, l'instance exprime «sa solidarité avec les expressions pacifiques aux Etats-Unis d'Amérique en signe de protestation contre le racisme et l'hostilité envers les migrants, intervenues en réponse au meurtre de George Floyd, un Afro-américain, par des policiers».

Le PPS est d’ailleurs le premier parti marocain à manifester son appui à ces protestations. Il s’avère que la mise à l’écart des camarades de Nabil Benabdellah du gouvernement El Othmani II, lors du remaniement ministériel d’octobre 2019, leur a permis de retrouver leur liberté d’action et de parole, se débarrassant de certaines contraintes.

La formation avait en effet déjà condamné l’opération militaire turque en Syrie et les ingérences de «puissances impérialistes» en Libye et en Irak, mais a passé sous silence les interventions de l’armée russe en Syrie et en Libye.