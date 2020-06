Les Marocains en tête des étrangers naturalisés espagnols en 2019

En 2019, 98 858 étrangers résidant en Espagne ont acquis la nationalité espagnole, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE). Un chiffre qui représente une augmentation de 8,9% par rapport à l'année précédente, écrit ce vendredi le média espagnol Hispanidad.

Ainsi, la nationalité d'origine la plus fréquente chez les personnes ayant acquis la nationalité espagnole en 2019 était celle du Maroc, avec 24 544 cas. Hispanidad explique aussi que parmi les personnes nées en dehors de l'Espagne et ayant acquis la nationalité espagnole, le pays de naissance le plus fréquent était le Maroc, avec 11 625 acquisitions de nationalité, tandis que 12 721 seraient nés en Espagne, et 220 nés dans d’autres pays.

Viennent ensuite l'Équateur (8 145) et la Colombie (7 512). De son côté, le Pakistan se démarque pour les pays asiatiques, 3 048 personnes ayant acquis la nationalité espagnole en 2019 étaient de nationalité pakistanaise.

Les statistiques montrent aussi que la Catalogne (avec 24 084 cas) et la Communauté de Madrid (avec 22 161) ont concentré 46,8% des acquisitions de nationalité espagnole en 2019. Les pourcentages les plus faibles d'acquisition de la nationalité espagnole parmi les étrangers résidents se trouvaient aux îles Canaries (1,3%), en Andalousie (1,4%) et aux îles Baléares (1,4%).

A rappeler que l'Espagne est arrivée en tête de la liste des pays européens ayant accordé la nationalité à des immigrés marocains en 2018, avec 25 315 naturalisations selon les chiffres publiés en mars dernier par l'Office statistique de l'Union européenne.