Maroc : 26 nouveaux cas du coronavirus et record de guérisons et de tests

Jusqu’à ce lundi à 18h, 26 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 833 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ces nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (15 cas), Marrakech-Safi (5 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (4 cas), Beni Mellal-Khénifra (4 cas) et un cas à Guelmim Oued Noun, a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

«Nous atteignons ainsi 21,6 infections pour chaque 100 000 habitants», a-t-il ajouté, en précisant que 12 389 cas ont été écartés. «Nous avons ainsi dépassé le nombre de 10 000 tests par jour, un objectif déterminé dans le cadre de la stratégie nationale contre cette épidémie», s’est-il félicité.

Entre dimanche et lundi, aucun cas n’a été enregistré au Maroc, où 205 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19. De ce fait, le taux de létalité se stabilise à 2,6% et reste bas par rapport à la moyenne mondiale qui a atteint 5,9%, ajoute le responsable.

De plus, 434 nouvelles rémissions ont été constatées, portant à 5 893 guérisons. «Trois quarts des personnes infectées sont guéries.

Le responsable a précisé que les cas actifs sont au nombre de 1 735, soit 4,8 pour chaque 100 000 habitants. Mouad Mrabet a rappelé que ces cas ont une moyenne d’âge de 35 ans, 61% sont des hommes. Aussi, 13 cas se trouvent en réanimation actuellement, 6 cas à Casablanca, 4 à Tanger, deux à Marrakech et un cas à Fès, détaille-t-il.

Quant aux nouveaux cas, 23 ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts qui concerné jusqu’à aujourd’hui 47 195 personnes tandis que 7 706 sont toujours sous suivi.

«La situation épidémiologique s’améliore graduellement mais nous devons tous capitaliser en respectant les mesures de confinement», conclut-il.