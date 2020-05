Un Marocain arrêté à Barcelone pour incitation à la haine contre une enseignante marocaine

La police nationale espagnole a arrêté ce samedi un homme dans la ville d'Esplugues de Llobregat, près de Barcelone, pour des propos haineux à l’encontre d’une professeure de philosophie qui vit et travaille au Maroc.

Selon l'agence espagnole EFE, citant des sources au sein de la police nationale, le détenu est accusé de délits d’appel à la haine, à la violence ou à la discrimination et contre l'intégrité morale.

L’homme collabore avec une station de radio locale de la ville de Cornellà de Llobregat qui diffuse un programme en darija, avec un grand succès parmi la communauté marocaine basée en Catalogne.

L'enquête a commencé à la suite de l’alerte d’une femme via le compte officiel de la police sur Twitter, qui faisait écho à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux de la station. L'individu portait de graves accusations et un message haineux à l’encontre de l’enseignante. Celle-ci est accusée par son détracteur de «sortir dans les réseaux sociaux en fumant et en buvant du vin tout en manquant de respect au Prophète» Mohammed.

«Tout au long de son intervention dans l'émission radio, il a prononcé insultes et humiliations contre l'enseignante, insinuant même que si elle vivait dans des pays plus radicaux "on lui aurait coupé la tête pour ses actes"», poursuit le média.

Selon la police, «la victime est connue pour ses opinions politiques progressistes et ses critiques de la religion musulmane» et est «militante pour une association pour les droits humains et ardente défenseure des droits des femmes».

Après avoir porté les faits à l'attention du Bureau du procureur spécial pour les crimes de haine à Barcelone, la police a localisé le responsable des propos en moins de 24 heures. Après la garde à vue, il a été libéré sous caution en attente de sa convocation par le tribunal compétent.

De plus, en application de la loi sur l'immigration actuelle, un dossier administratif d'expulsion a été ouvert à son encontre, car il se trouve en situation irrégulière en Espagne, conclut-on.