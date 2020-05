Le rapatriement de Marocains bloqués en Algérie n’attend plus que les autorisations de vol et d’atterrissage

Les autorités marocaines ont demandé des autorisations de vols et d’atterrissage pour rapatrier, samedi, un groupe de Marocains bloqués en Algérie. L’opération, confirmée par des sources diplomatiques, des sources proches de la RAM et des Marocains à Alger, se fera via trois vols entrepris par des Boeing 737-800.

Temps de lecture: 2'