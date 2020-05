OCP : Un chiffre d'affaires de 12,27 milliards de dirhams à fin mars 2020

Le Groupe OCP a enregistré un Chiffre d’affaires (CA) de 12,27 milliards de dirhams (MMDH), légèrement en dessous des 12,422 MMDH enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Cette réalisation a été soutenue par de forts volumes à l’export, indique l'OCP dans un communiqué sur ses résultats au premier trimestre de 2020, notant que la hausse des exportations d'engrais vers les marchés clés a été compensée par la baisse des prix par rapport au premier trimestre 2019.

Par rapport au quatrième trimestre 2019, le CA a augmenté de 5%, principalement en raison de volumes de ventes plus élevés et d'une légère reprise des prix au début de l'année grâce à une hausse de la demande, précise le Groupe.

De son côté, la marge brute s'est établie à 7, 539 milliards de dirhams, contre 8,372 MMDH au premier trimestre de l’exercice précédent, entraînant une baisse du taux de marge à 61% par rapport à 67% à fin mars 2019, ajoute la même source. Et de relever que ce recul est principalement dû à la baisse des prix des engrais, qui n'a été que partiellement compensée par la baisse des prix du soufre et de l'ammoniac.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’est élevé à 3,329 MMDH, en baisse par rapport aux 4,287 MMDH enregistrés au premier trimestre 2019, se maintenant à une forte marge de 27%.

Par rapport au quatrième trimestre 2019, l'EBITDA a augmenté de 48%, grâce à la hausse des volumes de vente et à l'amélioration des prix des engrais.

Le Groupe relève également que ses dépenses d'investissement se sont élevées à 2,125 MMDH au premier trimestre 2020, en dessous des 2,448 MMDH décaissés au cours de la même période 2019.

L’OCP précise que les fondamentaux du marché se sont légèrement améliorés au début de l'année, avec une demande plus élevée dans la plupart des régions et des prix en légère hausse par rapport à fin 2019. Et d’annoncer que le groupe a identifié de nouvelles opportunités de réduction des dépenses opérationnelles grâce à l'amélioration continue de ses opérations, à la consolidation et au contrôle des coûts.