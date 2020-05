Deux Marocains soupçonnés de traite d'êtres humains arrêtés en Belgique

Les autorités judiciaires belges et françaises ont annoncé, mercredi, l’arrestation de 26 personnes soupçonnées de participer à un réseau de traite des personnes, ayant conduit à la mort de 39 migrants vietnamiens trouvés dans un conteneur de camion frigorifique en Grande-Bretagne.

Découvert le 22 octobre 2019 par la police britannique, le véhicule contenait les corps sans vie de 31 hommes et de huit femmes, tous âgés entre 15 et 44 ans. Parmi les suspects dernièrement arrêtés figurent onze Vietnamiens et deux individus portant la nationalité marocaine.

En effet, ces interpellations sont survenues lors d’une opération d’envergure, menée simultanément en Belgique et en France, mardi, dans le cadre des enquêtes judiciaires visant ce vaste réseau criminel, a indiqué le parquet fédéral de Bruxelles, cité par l'Associated Press. Pour sa part, le parquet de Paris a déclaré que les 13 personnes arrêtées dans le pays étaient soupçonnées de participer à ce réseau qui transportait et hébergeait des migrants issus de l’Asie du Sud-est.

Le mois dernier, le chauffeur du camion a plaidé coupable d’homicide involontaire devant un tribunal de Londres. Selon la police, les migrants sont morts à cause du manque d’oxygène, combiné à une surchauffe dans un espace clos. Les victimes venaient de villages pauvres du Vietnam et auraient payé des passeurs pour entreprendre ce périple.

Les passeurs présumés encourent jusqu’à 15 ans de prison et une amende pouvant atteindre 150 000 euros par victime identifiée.