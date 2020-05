Football : Badou Zaki élu meilleur gardien de but africain

L’ancien gardien de but marocain Badou Zaki a été choisi, mercredi, comme le meilleur gardien de but dans l’histoire du football d’Afrique, à l’issue d’un sondage organisé par la FIFA World Cup sur Twitter.

Sur son compte Twitter, l’organisation a indiqué que malgré les votes serrés, c’est l’ancien Lion de l’Atlas et ex-sélectionneur national qui a remporté le titre avec 31% des voix. Sont nominés avec lui l’Egyptien Issam El Hadary, arrivé deuxième avec 28% des choix des internautes, le Camerounais Joseph Antoine Bell, qui occupe la troisième place avec 25% des voix, suivi de son compatriote Thomas Nkono avec 15% des votes.

Alors... selon vous, qui est le meilleur gardien africain de l'histoire ? ? — Coupe du Monde ? (@fifaworldcup_fr) May 27, 2020

En tant que gardien de but, Badou Zaki aura en effet marqué les esprits lors des années 1970 et 1980. A son actif, il compte une participation à la Coupe du monde (1986, Mexique) et quatre à la Coupe d’Afrique des nations (1980, 1986, 1988 et 1992).

En clubs, il s’est distingué au sein de l’Association Sportive de Salé avec des arrêts décisifs, qui ont interpellé les décideurs du Wydad Athletic Club de Casablanca, où il évoluera ensuite. En 1986, Badou Zaki reçoit le Ballon d’or africain puis part pour le Real Majorque avant de rejoindre le FUS de Rabat.

En 2002, Badou Zaki est désigné sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, qu’il qualifie à la finale de la CAN 2004.