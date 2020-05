L'Espagne revient sur le licenciement des enseignants ayant quitté le Maroc

Le ministère espagnol de l'Éducation a révoqué le licenciement de dix enseignants intérimaires des écoles espagnoles au Maroc. Ils les avaient licencié en avril dernier, après avoir choisi de regagner l'Espagne, sans l’aval de leurs supérieurs hiérarchiques.

Selon l’agence Europa Press, le ministère vient de reconnaître une «erreur de forme» dans le traitement de ces licenciements. Ainsi, des sources du ministère de l'Éducation ont confirmé que cette nouvelle décision a été prise pour «sauvegarder» les droits des enseignants concernés. De cette manière la procédure est relancée et le ministère étudiera la situation de ces enseignants au cas par cas. Et de rappeler qu’ils avaient demandé l'autorisation de rentrer en Espagne, les écoles au Maroc ayant fermé à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

C’est après la plainte des syndicats que le ministère de l'Éducation a décidé de reconsidérer les licenciements, qu'il considérait à l'époque comme des abandons de postes. Le département demande actuellement aux enseignants de fournir «des informations complémentaires» pour justifier leur retour en Espagne.

La plupart des professeurs ont reçu ce lundi la notification de la révocation du licenciement. Le ministère les réintègre et devra leur verser le salaire qu'ils n'ont pas perçu depuis la mi-mars.

Europa Press rappelle que ces enseignants font partie des 77 intérimaires qui travaillent dans les sept écoles espagnoles au Maroc, employant un total de 379 enseignants, pour la plupart des fonctionnaires, selon les données du ministère espagnol de l'Éducation.