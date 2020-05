El Othmani invite les Marocains à cohabiter «une ou deux années avec le Coronavirus»

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, exhorte les Marocains à une longue «cohabitation» avec le Coronavirus. Une annonce faite hier soir à l’occasion d’un débat politique organisé par la jeunesse du PJD. Une visioconférence live sur Facebook, qui a connu la participation des secrétaires généraux de l’Istiqlal et le PPS.

«Comme le confirment diverses prévisions au niveau international, le virus continuera d’exister», ajoutant que «nous devons cohabiter entre une à deux années avec la Covid-19. A cet effet, il faut que nous continuions à respecter les mesures de précaution nécessaires, telles la distanciation physique, la propreté et le port de masques de protection dans les lieux de travail et à bord des moyens de transports. Nous devons accepter à l’avenir que ses précautions fassent partie de notre quotidien».

Et de reconnaitre que «nous sommes dans une véritable guerre contre une dangereuse pandémie, d'autant plus que le virus est en constante mutation, comme cela a été récemment prouvé, et que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur ce virus».