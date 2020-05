Les autorités espagnoles ont tenté d’interdire un sit-in des Marocains bloqués à Algesiras

Les autorités espagnoles à Algesiras ont tenté d’interdire ce mercredi un sit-in organisé par les Marocains bloqués en Espagne devant le consulat du royaume. «La police espagnole n'a pas coopéré avec les Marocains bloqués et a refusé de leur permettre d'organiser ce sit-in, contrairement à la semaine dernière», nous déclare ce mercredi une source sur place. Les manifestants ont pu toutefois tenir leur forme de manifestations.

«Ce que nous demandons aujourd'hui par ce sit-in pacifique, c'est l'annonce d'une date précise pour l'organisation du rapatriement, d'autant plus que cela ne nécessitera pas de capacités financières importantes pour ceux qui sont coincés ici à Algésiras, au nombre de 700 citoyens environ», poursuit Soufiane, Marocain bloqué depuis mars à Algésiras avec sa femme.

«Nous sommes devenus les otages de l'improvisation des responsables dans la prise de décision. Après plus de deux mois, nous souffrons de graves crises psychologiques qui auront un impact négatif sur nos relations avec la patrie, qui nous a abandonnés dans cette épreuve en refusant de prendre une décision responsable concernant notre cas», dénonce-t-il.

Le Marocain dénonce, par ailleurs l’arrêt de la procédure de rapatriement des Marocains de Ceuta, ayant donné de l’espoir pour les compatriotes bloqués à l’étranger. «Nous en avons assez des fausses promesses, et nous appelons le gouvernement à prendre au sérieux notre cause et à assumer sa responsabilité à travers des mesures nécessaires pour nous protéger en tant que citoyens marocains bloqués à l'étranger», conclut notre source.

A rappeler que les Marocains bloqués dans plusieurs pays ont manifesté ce mercredi devant les représentations diplomatiques du royaume, appelant à leur rapatriement.