Le Maroc, premier pays africain et arabe en transformation énergétique du WEF

Le Maroc est arrivé à la première place dans le monde arabe et en Afrique dans l’Indice de transformation énergétique pour 2020, établi par le Forum économique mondial (WEF).

Le royaume s’est ainsi classé au 51e rang mondial parmi les 115 pays couverts par le rapport, après avoir atteint 56,5% dans le domaine de la transformation énergétique. L'indice mesure le niveau actuel de performance du système énergétique dans 115 pays à travers le monde, et la volonté de l'environnement global de ces pays de passer à un futur système énergétique sûr, durable, abordable et complet.

En ce qui concerne les sous-indicateurs, le Maroc a affiché un score de 61% en termes de performance du système énergétique et 51% en indice de préparation à une transition énergétique sûre et durable.

Le Maroc se démarque en Afrique et dans la région MENA

Les auteurs du rapport estiment que la transformation énergétique nécessite des investissements dans le capital humain et la préparation de cadres institutionnels solides et de structures commerciales innovantes, notant que le Maroc, aux côtés de plusieurs Etats, comme la Colombie, le Kenya, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, a réalisé des gains importants dans la préparation de la transition énergétique.

Au niveau de la région MENA, le Maroc (1ère place) devance le Qatar (54e place mondiale), les Emirats arabes unis qui (63e), le Sultanat d'Oman (73e) au niveau mondial et la Jordanie (82e), pays qui forment ainsi le TOP 5. Le royaume fait aussi mieux que ses deux voisins maghrébins, l'Algérie se classant au 83e rang mondial, tandis que la Tunisie arrive cette année à la 89e place.

Au niveau du continent africain, le Maroc est également premier, devant la Namibie, 64e rang mondial et deuxième en Afrique, et le Ghana (66e) et le Kenya (79e), alors que l'Algérie clôt le TOP 5 africain.

Le haut du podium est dominé par les pays scandinaves. Ainsi, la Suède se classe au premier rang mondial, suivi par la Suisse, la Finlande, le Danemark et la Norvège. Le Venezuela, le Cameroun, le Nigeria, le Liban et Haïti occupent les dernières places.

Le rapport du WEF de cette année reconnaît que la pandémie du coronavirus a jeté une ombre sur la transformation énergétique dans de nombreux pays.