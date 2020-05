Coronavirus : Une école à Fès annonce sa fermeture pour la prochaine année scolaire

La pandémie du nouveau coronavirus aurait fait, au Maroc, sa première victime dans l’enseignement privé. En effet, l’école Le Robert à Fès a annoncé, dimanche, sa fermeture dès l’année prochaine.

«C’est tristesse et de chagrin que la direction de l’école Le Robert pour l’enseignement privé annonce à tous les élèves et leurs parents la fermeture de ses portes l’année scolaire prochaine 2020-2021», a indiqué l’école sur sa page Facebook.

Quant à l’année scolaire actuelle, l’école note qu’elle continuera à travailler et à assurer les cours à distance jusqu’à fin juin 2020. «Nous nous excusons pour la tournure des choses et nous implorons Dieu pour trouver d’une issue de toute crise, un soulagement après toute amertume et une bonne santé après toute affliction», conclut le communiqué.

«Il n'y a de pouvoir que de Dieu le Tout-Puissant», ont répondu plusieurs parents dans des commentaires, déplorant cette annonce et affirmant être choqués de cette décision.

Le 9 mai, dans une lettre adressée à l’association des parents d’élèves, l’école a déjà alerté sur sa situation économique, déplorant le fait que les parents n’ont pas réglé les frais mensuels de scolarité de leurs enfants après l’annonce de l’urgence sanitaire, la fermeture des écoles et le remplacement des cous en présentiel avec un enseignement à distance.

Le 24 avril, l’institution avait annoncé une batterie de mesures destinées aux parents impactés par l’urgence sanitaire, qui vont de l’exonération totale pour les parents ayant perdu leur emploi, à l’exonération partielle pour ceux dont les salaires ont baissé.