Coronavirus : Après Casablanca et Rabat, l’étau se resserre sur Tanger

Après avoir renforcé les procédures de contrôle de la mobilité à Rabat et Casablanca, au lendemain d’une hausse des nouveaux cas enregistrés dans la capitale et la métropole, c’est Tanger qui est désormais dans le viseur des autorités.

Ainsi, les autorités locales de la ville du Détroit ont procédé mercredi à la mise en quarantaine de l’arrondissement Beni Makada, qui a été coupé du reste de la ville.

Selon des sources du média local Tanger 24 des blocs de béton ont été installés afin d'isoler la zone, qui comprend plusieurs quartiers populaires, comme El Mers, El Jirari, Birchiva, Beni Ouariaghel et Sidi Driss, entre autres.

La même source a ajouté que la décision d’isoler Beni Makada intervient après avoir enregistré le plus grand nombre d'infections par le coronavirus dans la ville, les autorités voulant éviter la propagation du virus dans d'autres arrondissements. Et d’expliquer que seuls deux points de passage seront désignés pour l'entrée et la sortie et que les mesures de sécurité seront renforcées.