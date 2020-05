Coronavirus : L’étau policier se resserre à Casablanca et Rabat

Il aurait fallu un relâchement de plusieurs jours pour que les autorités marocaines réagissent avec fermeté. Sorties régulières et irrégulières, rassemblements sans respect de la distanciation recommandée ou encore un laxisme sur les ports de masques étaient de mises, ces derniers jours, notamment dans les grandes villes pourtant les plus touchées par la pandémie du nouveau coronavirus.

La capitale administrative et la métropole économique ont ainsi connu, ce mardi, une mobilisation des autorités locales qui ont bloqué plusieurs rues, et imposé des embargos sur des quartiers. A Casablanca, «des policiers étaient notamment présent au marché Badr (quartier Bourgogne, ndlr) pour contrôler et empêcher les vendeurs ambulants», nous confie une source sur place.

«Tout à l’heure vers 16h, [le boulevard de] La Résistance, dans le sens vers Zerktouni était bloqué par les policiers personne ne passe», témoigne un autre.

Tout à l’heure vers 16h Bd La resistance dans le sens vers zerktouni était bloqué par les policiers personne ne passe — Limoune (@Limmoune) May 12, 2020

Un responsable sanctionné à Aïn Chock

«J’ai fait des courses dans le quartier entre 17h et 18h. Impressionnant déploiement de la sécurité ! 2 barrages strictes, dont un vraiment improbable dans un raccourci et a plusieurs patrouilles dans les ruelles», témoigne un internaute du quartier Aïn Chock sur Twitter.

J’ai fait des courses dans le quartier entre 17h et 18h. Impressionnant déploiement de la sécurité !



2 barrages strictes, dont un vraiment improbable dans un raccourci et a plusieurs patrouilles dans les ruelles.



Ca doit être épuisant mais malheureusement ça donne ses fruits — 7didane ??? (@7didane) May 12, 2020

Ce resserrement des contrôles dans la capitale économique n’a pas seulement concerné les commerces. Ainsi, dans un communiqué relayé par la MAP, le ministère de l’Intérieur a indiqué mardi que le chef de l'annexe administrative Ain Chock a été suspendu pour «non-intervention» et une enquête a été ouverte, suite à une vidéo montrant un rassemblent de citoyens prenant part à des funérailles. Une violation de l’urgence sanitaire qui n’a pas été du goût d'Abdelouafi Laftit.

Des mesures draconiennes pour Rabat-Salé-Témara

Rabat n’a pas non plus échappé au tour de vis. Ainsi, «une file immense et des klaxons» ont été observés dans le quartier Agadal, à proximité de la gare ferroviaire, comme témoigne un internaute sur Twitter. «Au barrage, ils passent jusqu’à une minute par voiture», précise-t-il.

Une file immense et des clacksons depuis bientôt deux heures, au barrage ils passent jusqu’à une minute par voiture. pic.twitter.com/WkwlWFIAWF — Abdellah (@Abdellah_R_) May 11, 2020

Des sources bien informées ont confié à Alyaoum 24 que les autorités de la capitale ont doublé les procédures et les restrictions de mouvement, notamment à Hay Nahda, quartier connu pour la densité de sa population.

Elles ont ainsi empêché «quiconque de passer, à l'exception des agents de santé». «Cette mesure a surpris les citoyens qui étaient obligés de quitter leur domicile en raison de la situation d'urgence», ajoute-t-on de même source, faisant état d'une «grande confusion».

Des voitures attendent au niveau d'un barrage de contrôle entre Rabat et Salé, ce mardi. / DR

«On m’a arrêté à maintes reprises aujourd’hui, contrairement aux jours précédents, alors que je dispose de quatre autorisations spéciales dans le cadre de mon travail», nous confie ce mardi soir un fonctionnaire travaillant à Rabat. Il fait état du même constat, précisant que des habitants de Salé et de Témara ont été empêchés de se rendre à Rabat. «Même ceux des quartiers Menzeh, Hay El Fath et même Résidence Assabah n’ont pas été autorisés à se rendre dans d’autres quartiers», ajoute-t-il.

Malgeé la liste des métiers rendue publique par le ministère de l’Intérieur au lendemain du premier prolongement de l’urgence sanitaire, des fonctionnaires travaillant avec notre source n’ont pas réussi à regagner leurs postes ce mardi. «Sur un effectif de 26 personnes dans notre service, seuls six personnes ont réussi à s’y rendre. Ceux ayant commencé à 9h étaient plus chanceux que les autres qui disposent d’un horaire de brigade ou de renfort pendant la journée», ajoute-t-il, décrivant une situation «chaotique» au niveau des barrages de police.

Ce durcissement des mesures de contrôle au niveau des barrages intervient alors que Rabat enregistre une hausse des nouveaux cas de coronavirus ce mardi. Casablanca continue, pour sa part, d’occuper la première place des provinces enregistrant le plus grand nombre de cas Covid+.