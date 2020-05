Coronavirus : Près de 85 000 personnes ont été rapatriées depuis le Maroc

Depuis la fermeture des frontières du royaume à cause de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, le gouvernement marocain a facilité le retour de 84 449 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans le pays. A cet effet, 532 vols de rapatriement ont été mobilisés depuis Casablanca et Marrakech, selon des sources diplomatiques marocaines citées par l’agence de presse espagnole EFE.

Bien que le 22 mars ait marqué la fin officielle de ces opérations, selon EFE, de nouveaux vols ont été organisés en avril et mai. Au moins 160 vols via Air France ont permis à près de 29 000 Français de rentrer chez eux. L’ambassade du Royaume-Uni, elle, a affrété 55 avions, qui ont transporté 9 000 personnes, dont 80% de Britanniques, en plus de ressortissants Australiens et d’autres étrangers. Pour leur part, les Etats-Unis ont mobilisé 16 avions pour 2 000 personnes, tandis que le Canada en a organisé trois, au bénéfice de 1 300 passagers directs, indique encore l’agence de presse. Les Pays-Bas, eux, ont organisé jusque-là trois vols, ayant permis de rapatrier 900 passagers.

D’autres pays ont également mobilisé leurs compagnies aériennes pour rapatrier des ressortissants bloqués au Maroc. Il s’agit de la Russie, qui a ainsi fait revenir 463 voyageurs, le Koweït (400), l’Espagne (360), la Turquie (277), le Brésil (203), la Tunisie (157), l’Egypte (98), les Emirats arabes unis (57) et le Qatar (80), en plus de l’Allemagne et de la Belgique, qui n’ont pas fourni de données chiffrées retraçables, selon EFE.

Des voyages spéciaux ont été organisés également par bateau. Ainsi, deux départs de ferries du port de Tanger Med vers les ports de Sète (France) et de Gênes (Italie) ont été opérés, tandis qu’une ouverture exceptionnelle des postes-frontières avec Ceuta et Melilla ont permis le départ de 9 500 Espagnols et plusieurs dizaines autres nationalités.

Mais si le Maroc a rendu possibles des voyages spéciaux en temps de pandémie, ces derniers se font dans un seul sens. En effet, 27 850 Marocains restent bloqués dans différents pays à travers le monde. Rabat a annoncé qu’aucune opération de rapatriement depuis l’étranger ne pourrait se faire avant le 20 mai, date à laquelle l’état l’urgence sanitaire pourrait être levé, sauf prorogation.