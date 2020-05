Royaume-Uni : L'extrême droite diffuse des fake news sur les musulmans et le coronavirus

Des militants d'extrême droite se font passer pour des journalistes dans une tentative «déplorable» de diffuser de fausses nouvelles sur les musulmans qui enfreignent le verrouillage, a averti le conseiller du gouvernement pour l'islamophobie.

Selon The Telegraph, l'imam Qari Asim MBE, président du Conseil consultatif national des mosquées et des imams (MINAB), et le conseiller gouvernemental pour l'islamophobie, a déclaré que ces extrémistes «traînaient autour des mosquées - qui ont été fermées pendant des semaines dans le cadre de l'isolement et exploitaient le confinement pour répandre la haine des musulmans».

«Nous avons appris que des gens circulaient dans des mosquées [dans le West Yorkshire] prétendant être des journalistes indépendants et parler aux gens, et essayant à nouveau de rassembler des informations», déclare-t-il.

Et d’ajouter que ces militants d’extrême droite «essayaient aussi de faire des images montrant que les musulmans se rassemblent toujours», au grand dam des mesures dictées par les autorités britanniques, pour nuire à leur image.

The Telegraph fait état de publications sur les réseaux sociaux alléguant que les musulmans «ignorent les lois pour se réunir le soir et bafouent les restrictions sur les funérailles».

«Il est extrêmement décevant que, même en ces temps d'urgence nationale sans précédent, certaines personnes aient continué à répandre la haine des musulmans et des allégations non fondées selon lesquelles une augmentation des cas de coronavirus se produira pendant le Ramadan parce que la plupart des musulmans ont tendance à avoir des réunions sociales», a déploré le Muslim Council of Britain.