France : Les mosquées préparent leur réouverture après le déconfinement

Dans le cadre du déconfinement, le Rassemblement des musulmans de France (RMF) a appelé les responsables des lieux de culte à «préparer activement le plan d’ouverture des salles de prières». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance membre du Conseil français du culte musulman (CFCM) donne des recommandations à mettre en œuvre, lorsque l’accès à ces lieux sera autorisé.

Celles-ci consistent à garantir le respect des mesures barrières «partout dans l’enceinte de la mosquée». Ainsi, «les horaires d’accès au lieu de culte doivent être élargis, avant et après chaque prière», pour éviter un engorgement conséquent à l’entrée et à leur sortie. Au moment de la prière, le RMF recommande de «se répartir et respecter un espace de 4 m² par personne». Les affluents devront aussi «s’installer en quinconce, espacement d’un mètre sur une même rangée et éviter d’être l’un derrière l’autre entre deux rangées».

De ce fait, «la capacité d’accueil de la salle de prière sera réduite au moins de moitié afin de permettre la distanciation nécessaire». Pour cela, le RMF préconise la mise en place d’un système de filtrage à l’entrée de l’espace, afin que «cette capacité ne soit pas dépassée pendant la prière».

Concernant la prière du vendredi, «il conviendrait de prévoir – si c’est nécessaire – deux offices et de les espacés de quelques minutes», la capacité d’accueil étant réduite à cause des mesures de distanciation, recommande le RMF, en plus du port de masques dans les zones où les mesures de distanciation ne peuvent pas être garanties. «Dans la mesure du possible, des masques peuvent être remis aux fidèles à leur arrivée à la Mosquée», ajoute la même source.

Toute personne restant une durée prolongée à la Mosquée est, par ailleurs, appelée à multiplier le lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, des distributeurs devant être installés sur les endroits principaux de la mosquée et régulièrement approvisionnés. Aussi, les déplacements au sein de ces lieux devront être «limités au maximum».