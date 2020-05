Maroc : Bank Al-Maghrib exhorte les banques à retenir leurs dividendes

La Banque centrale du Maroc a demandé aux banques commerciales de conserver leurs dividendes cette année pour mieux faire face à la crise due au nouveau coronavirus, rapporte l’agence britannique Reuters.

Ainsi, une source officielle à Bank al-Maghrib a confirmé cette demande, ajoutant que les banques sont invitées à «suspendre les paiements aux actionnaires».

Cette demande fait partie des mesures recommandées par la banque centrale du royaume afin d’aider les entreprises et les particuliers à maîtriser l'impact économique de la crise sanitaire. Plus tôt en mars, Bank al-Maghrib a demandé aux banques de différer les paiements sur les prêts des particuliers et entreprises en difficultés.

L'économie marocaine devrait perdre 3 milliards de dollars au premier semestre 2020 en raison de la crise due au nouveau coronavirus. La croissance économique devrait également baisser de 6,8% au deuxième trimestre, après une augmentation de 0,7% au premier trimestre.