Le CRI de l'Oriental lance le recrutement de 800 jeunes au profit d’une entreprise d'Oujda Shore

Le Centre régional d’investissement de l’Oriental (CRI) a procédé au lancement d’une vaste opération de recrutement de jeunes compétences au profit d’une société leader dans le domaine de la communication implantée dans le parc d'offshoring Oujda Shore.

Cette campagne cible les jeunes qui ont décroché le diplôme de baccalauréat ou plus et ayant des compétences dans l’usage des nouvelles technologies de l’information, de la communication et de l’internet en langue anglaise, indique le CR de l’Oriental dans un communiqué.

Et de préciser que cette opération qui prévoit l’emploi de 800 jeunes à l’horizon 2022, dont 200 en 2020, 200 en 2021 et 400 en 2022, s’inscrit dans la droite ligne de la nouvelle politique visant la promotion de l’investissement et la création d’opportunités d’emploi, plus particulièrement au profit des jeunes, surtout en ces moments exceptionnels que traverse le Maroc dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative, précise encore la même source, s’inscrit dans le sillage d’une convention de partenariat paraphée en février dernier entre l’entreprise, la Wilaya de l’Oriental, le Conseil régional, l’Université Mohammed Premier et le CRI.

Selon le communiqué, les jeunes qui sont intéressés par le travail dans cette société sont appelés à déposer leurs candidatures via le site électronique de l’ANAPEC, comme ils peuvent envoyer leurs CV à l’adresse : [email protected]