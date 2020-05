Maroc : 215 nouvelles rémissions, 150 nouveaux cas du coronavirus et cinq décès en 24h

Jusqu’à 16h ce lundi, le Maroc a enregistré 150 cas du nouveau coronavirus, portant à 5 053 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Le nombre de cas suspects qui se sont avérés négatifs atteint 40 249, a déclaré ce lundi Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc.

Le responsable a noté que les nouveaux cas ont principalement été enregistrés dans quatre régions, à savoir Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Rabat-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. En revanche, six régions n’ont enregistré aucun cas : Draâ-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Mohamed Lyoubi a rappelé que la plus part des nouveaux cas détectés restent asymptomatiques, expliquant cela par le suivi des personnes contacts, qui a permis de détecter 126 cas (84%) lors de ces dernières 24 heures.

Entre dimanche et lundi, le Maroc a également enregistré cinq décès à cause du coronavirus, à 179 le nombre de personnes décédées depuis le début de la pandémie dans le pays, a ajouté Mohamed Lyoubi, expliquant que le taux de létalité atteint, de ce fait, 3,5%.

Le Maroc a également enregistré, sur la même période, 215 rémissions, portant à 1 653 le nombre de patients guéris de la covid-19, soit un nouveau record. Ainsi, le taux de guérison continue d’augmenter, atteignant désormais 32,7%.