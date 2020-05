Un MRE aux Pays-Bas perd ses deux parents et son oncle à cause du coronavirus

En neuf jours d’intervalle, Hassan Abdelli installé à Utrecht, aux Pays-Bas, a perdu ses deux parents ainsi que son oncle à cause du nouveau coronavirus. Selon RTL Nieuws, ce Néerlando-marocain a perdu d’abord son père M'hamed (76 ans), son oncle Ahmed (80 ans), puis sa mère Tamimount (69 ans).

Fin février, ces trois membres de la même famille étaient partis en pèlerinage à La Mecque. Le gouvernement saoudien annonçant la fermeture imminente des frontières, les trois Marocains ont réussi à trouver un vol retour aux Pays-Bas, le 15 mars.

Sa mère a été la première à montrer des symptômes. Transportée à l’hôpital et testée positive à la Covid-19, elle sera admise aux soins intensifs avant que d’autres membres de la famille soient aussi mis en quarantaine.

M'hamed Abdelli sera le premier à perdre la vie, le 30 mars dernier. «Nous nous sommes occupés au mieux de ses funérailles et il a été enterré à Almere deux jours plus tard. J'ai dû me concentrer sur les autres membres de ma famille, car entre-temps mon oncle Ahmed Habbou a été admis en soins intensifs», raconte le MRE.

Trois jours plus tard, l’oncle décède aussi. «Nous avons dû organiser ses funérailles rapidement. Il n'y avait pas de temps pour le chagrin», poursuit-il.

Sa mère est décédée le 9 avril également. Le suspens et l'attente s'ajoutent au drame de cette famille néerlando-marocaine, car «sept autres membres sont admis dans deux hôpitaux différents, tous mis sous assistance respiratoire», conclut le média.