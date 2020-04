Maroc – UE : Signature d’une convention de financement dans le secteur de l’Education

L’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, a signé, ce lundi, l’accord pour un don de l’UE en faveur de l’éducation et de la formation dans le pays. D’une valeur de 1,5 milliards de dirhams, cet accord a également été signé par Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration publique, Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que Mahmoud Abdessamih, directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la Délégation de l’Union européenne au Maroc indique en effet que cette somme appuie les efforts du Maroc dans la gestion de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus, «notamment en termes d’accès à l’enseignement à distance pour les populations en âge scolaire».

«Nous devons accompagner en particulier la jeunesse, lui donner le bagage dont elle a besoin pour s’intégrer socialement, professionnellement et économiquement. Ne pas le faire serait prendre un risque pour le développement harmonieux de la société d’aujourd’hui et de demain, et nous amènerait à devoir assumer dans le futur un coût bien plus important», a indiqué Claudia Wiedey.

Ainsi, ce nouveau programme prévoit une approche transversale dans l’éducation, centrée sur l’apprenant, son projet personnel, ses besoins, et son épanouissement dans l’apprentissage. Par ailleurs, la DUE souligne être «engagée auprès du Maroc pour consacrer 450 millions d’euros à l’urgence de la lutte contre la pandémie causée par le COVID-19».