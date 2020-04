Déplacement nocturne : Laftite interpelé sur l’exclusion des journalistes en ligne

«Une violation de l’article 28 de la constitution»

Le syndicat national de la presse marocain est vent debout contre la décision du ministère de l’Intérieur. Dans un communiqué reçu par Yabiladi, le SNPM la considère comme «une violation de l’article 28 de la constitution».

Le texte précise que «la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant ».