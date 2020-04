Coronavirus : Sept hôtels à Tanger rejoignent l’initiative d’accueil des patients et des médecins

Cinq jours après l’aménagement d’un hôtel à Tanger pour l’accueil de patients atteints de coronavirus et des équipes médicales en charge de leur suivi, le ministère de la Santé et les autorités locales de la ville ont commencé, mardi, à équiper sept unités hôtelières aux mêmes fins. En tout, neuf unités hôtelières de la cité du Détroit sont désormais engagées dans cette initiative.

Selon des sources locales citées par Alyaoum24, la direction régionale de la Santé et les autorités de la ville mènent en effet «une course contre la montre» afin de rendre ces unités opérationnelles pour accueillir les patients et les médecins le plus tôt possible, de manière à accompagner l’évolution de la propagation du coronavirus, observée ces derniers jours dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Cette hausse est due notamment à la découverte de deux foyers de contamination dans le milieu industriel à Tanger, en plus d’un troisième à Larache, parallèlement aux foyers familiaux observés dans différentes régions du Maroc. Jusqu’à ce mercredi matin, celle du nord aura enregistré 461 cas depuis le début de la pandémie.