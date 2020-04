Coronavirus : Les Marocains pointent la pénurie des masques ou leur mauvaise qualité

Malgré l’accélération de la production et la promesse du ministère de l'Industrie et du commerce d'une «abondance sur les marchés pour satisfaire la demande nationale», les masques de type bavette restent un produit rare dans les épiceries marocaines.

Ainsi, plusieurs Marocains se sont plaints de la penurie des masques, dénonçant les petites quantités livrées au niveau des points de vente, mais aussi le comportement de certains qui achètent plusieurs boites à la fois. De ce fait, plusieurs ont dû sillonner plusieurs quartiers pour trouver une boite de 10 masques, mais certains sont rentrés bredouille.

J'en ai pris 1 évidemment (10 jours que je les cherche). Il lui en reste donc 2 pour toute la journée. — Omar H. ?? (@Omar_H_) April 16, 2020

La qualité de certains masques pointée du doigt

Sortir sans masque vous expose à une possible sanction pour non respect des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Mais même ceux qui se croyaient sorti d'affaire avec leurs boites de masques, ont eu la mauvaise surprise de tomber les masques défectueux de certains fournisseurs.

Dans une vidéo consultée par Yabiladi, une Marocaine a ainsi critiqué la qualité des masques qu’elle s’est procurés à Casablanca. Elle assure aussi, que sur une boite de dix masques achetés, la moitié serait «défectueuse», avec «des élastiques manquants ou non cousus» ou encore un tissu «ne permettant pas de respirer». «Nous nous basons sur quoi pour affirmer pour dire que ces masques respectent les normes ?», s’interroge-t-elle en continuant à montrer des masques défectueux.

Elle rejoint ainsi d'autres internautes, comme le propriétaire d'une épicerie dans le Souss, ayant critiqué la qualité de certains masques de type bavette, livrés par la coopérative agricole Copag.

Ce type de vidéo provoque des grincement de dents au sein du ministère de l’Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. Contactée par Yabiladi ce jeudi, une source autorisée au ministère assure qu’il «faut être fier que notre pays produise plus de 5,5 millions de masque par jour». «Contrairement à d’autres pays, le Maroc a su anticiper et a pu sécuriser une production», ajoute-t-elle.

«Nous sommes en train de monter en quantité et en qualité. Nous avons mis en place des normes internationales, comme la norme européenne sur les masques à usage médical et la norme internationale destinée aux masques utilisés pour le personnel travaillant dans des usines chimiques. Ces normes imposées pour les masques tissés et non tissés fixent les paramètres de fabrication et de performance de ces masques et les entreprises qui en produisent ont été certifiées.»

Les pharmacies bientôt intégrées aux points de ventes

Pour le responsable, le Maroc est dans une «situation particulière et sans précédent». «Vous pouvez imaginer la pression que nous mettons sur les entreprises et les conditions dans lesquelles travaillent ces employés qui risquent leur vie et qui travaillent jour et nuit pour les masques critiqués par certains», déclare-t-il avec regret. Et d'enchainer en annonçant que le ministère «travaille sur un bulletin qui va rendre obligatoire les spécifications techniques». Ainsi, «aucun masque ne pourra être vendu s’il ne respecte pas ces normes et ces spécifications», rassure-t-il.

Pour les citoyens qui tomberont sur des masques défectueux ou qui ne répondent pas aux normes qualitatives, il conseille de «retourner immédiatement ce produit aux points de vente, pour un retour de marchandises aux sociétés de fabrication». «Nous avons même mis à jour la norme pour inclure l’élastique, car le cadre est évolutif et nous faisons aussi un suivi régulier avec les sociétés de fabrication», complète notre source.

Quant à la rareté des masques, le responsable assure qu’il y a «un effort colossal du ministère, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, pour augmenter le volume et assurer l’approvisionnement de différents points de vente». «Ces derniers ont été diversifiés. D’ailleurs, nous allons impliquer les pharmaciens avec lesquels nous avons trouvé un mode opératoire pour la distribution des masques», nous annonce-t-il, en promettant que ces pharmacies rejoindront le réseau de vente «dans les prochains jours».

Pour lutter contre la pénurie, le responsable appelle à un comportement citoyen. «Jusqu’à avant-hier, nous étions à 19 millions de masques vendus au niveau des points de vente. Les citoyens doivent aussi adopter un bon comportement en évitant d’acheter plusieurs boites», conclut notre source.