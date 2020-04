Maroc : Un système de traçage pour améliorer le suivi des personnes atteintes de coronavirus

Alors que le Maroc a acquis des kits de dépistage en nombre et autorisé des centres hospitaliers universitaires (CHU) à effectuer des tests de polymérisation pour détecter de nouveaux cas de coronavirus, ce dispositif de terrain devra être renforcé par la mise en place d’une solution digitale de traçage, relatif au covid-19.

Cette option facilitera la «détection précoce et rapide des contaminations», à travers l’historique de contact avec les cas confirmés. Protégeant les données personnelles, dans ce sens, la solution propose «un traitement décentralisé des données, sur les terminaux des utilisateurs», selon un document consacré à ce projet et consulté par Yabiladi.

A terme, ce dispositif devra aussi assurer «une meilleure exploitation des moyens existants», de manière à ce que ces derniers ciblent plus efficacement les tests à destination des populations à haut risque, notamment les cas contact.

A cet effet, il est proposé de tracer «l’historique de contact des cas confirmés sur les 14 à 21 derniers jours», pour une meilleure identification des personnes à risque, auxquels des notifications sont envoyées. Un autodiagnostic des symptômes, par le biais d’un questionnaire, sera également disponible, en plus de l’enregistrement pour effectuer des tests de dépistage. Cette plateforme devra également centraliser les informations sur les zones à risque, concernant les foyers locaux, ou encore la présence de cas infectés à proximité.

Dans ce système, les utilisateurs pourront avoir accès à un QR code relatif à leur autorisation de sortie digitale, pendant le déconfinement, en fonction des profils et des régions. D’ailleurs, cette solution vise à «préparer le déconfinement» via le suivi des populations pendant ce processus, «afin d’isoler rapidement les nouveaux cas et éviter de nouveaux foyers locaux».

Une première version de la solution digitale proposée est prévue d’être déployée à partir du 31 avril.