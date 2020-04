Maroc : Les Néerlando-marocains bloqués à cause des tensions politiques entre les deux pays ?

Près de 3 000 Néerlandais-marocains seraient coincés au Maroc, depuis la fermeture des frontières du pays à cause de la pandémie du coronavirus. Selon les médias néerlandais, ce blocage serait notamment dû aux tensions diplomatiques entre les deux pays, d’autant plus que certains binationaux d’Europe ont pu rejoindre leurs lieux de résidence.

Citée par NL Times, l’association maroco-néerlandaise (SMN) souligne en effet «des double-standards», avec «une distinction faite entre les membres des diasporas marocaines». Membre du conseil d’administration de SMN, Sahil Achahboun a déclaré à journal NOS que les Pays-Bas s’efforçaient pourtant de faire revenir leurs résidents. La semaine dernière, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok a lancé un appel urgent au Maroc, mais rien n’est fait pour le moment.

«Aucune communication officielle ne fait allusion aux liens entre ce blocage et les tensions diplomatiques, mais vous devez en tenir compte», a encore déclaré Achahboun. Les Pays-Bas et le Maroc s’affrontent en effet sur des rapatriements refusés, Rabat affirmant que personne ne peut quitter le pays en raison du confinement, et les concernés soutenant être binationaux résidents en permanence à l’étranger et pointant du doigt par ailleurs que des ressortissants européens ont bien pu regagner leurs pays dans des vols spéciaux.

Selon Sahil Achahboun, les Néerlando-marocains coincés au Maroc sont notamment constitués de «personnes souffrant de maladies chroniques, qui ont besoin de médicaments ou de soins spécifiques, des femmes enceintes et des entrepreneurs». Dans une lettre ouverte, le SMN a demandé au gouvernement marocain d’autoriser ces binationaux à regagner les Pays-Bas.