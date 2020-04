Coronavirus : «Le montant des réserves en devises du Maroc est 24 milliards d’euros», révèle Jouahri

Dans des déclarations accordées, ce vendredi 10 avril, à l’agence de presse turque Anadolu, le wali de la Bank Al-Maghrib s’est voulu rassurant quant à la résilience de l’économie marocaine, à faire face aux répercussions de la propagation de la pandémie du Covid-19.

«Ce qui réchauffe le cœur en ces circonstances difficiles est ce flux spontané de solidarité de tous les Marocains, des entreprises et des institutions publiques et privées (…) Grâce à la réaction rapide du gouvernement, notre pays a évité le pire», s’est félicité Abdellatif Jouahri.

Il a, ainsi, révélé que le montant des réserves en devises du royaume est de 24 milliards d’euros. Selon lui, «c’est suffisant pour couvrir plus de cinq mois d’importations de marchandises et de services».

Un message répond à certaines craintes exprimées, après l’adoption du décret-loi 2.20.230 autorisant le gouvernement El Othmani à dépasser le plafond des emprunts extérieurs pour 2020. Une décision suivie immédiatement par une demande adressée au Fonds monétaire international (FMI), sollicitant l’activation pour la première fois de la Ligne de Précaution et de Liquidité. Celle-ci équivaut à presque 3 milliards de dollars, approuvée par le conseil d’administration du FMI le 17 décembre 2018.

Par ailleurs, Jouahri a reconnu que «les prévisions de croissance de l’économie marocaine resteront entourées d’une grande incertitude et sujettes à une baisse, si la pandémie du coronavirus n’est pas maîtrisée au niveau international dans les plus brefs délais». «Nous sommes en train d'identifier des scénarios et des procédures qui peuvent atténuer l'impact du Covid-19, y compris le renforcement des réserves de change», a-t-il souligné.