Billets d’avion : Ces deux villes marocaines les plus chères au départ de la France !

Si la dernière quinzaine de l’année est rouge tarifaire au même titre que juillet et surtout août, c’est en novembre et février que l’on a toutes les chances de rallier le Maroc à des prix doux ! C’est là l’un des nombreux enseignements d’une étude du site «Où&Quand.net», qui tire ses analyses d’un échantillon de plus de 100 000 prix de billets d'avion des années précédentes pour les vols à destination du Maroc. Et l’étude fourmille d’informations aussi utiles que précieuses pour celles et ceux, nombreux parmi nous, à vouloir rentrer plus régulièrement au bled sans disposer d’un budget élastique…

Ainsi, les MRE originaires de Tanger et Fès ne seront pas surpris par cette révélation plaçant leurs villes de cœur comme étant statistiquement les plus chères au départ de la France soit respectivement 301 € et 281 € (trajet A/R) alors que le prix moyen pour se rendre au Maroc est de 241 € ! Sans surprise, c’est Marrakech «la rouge», largement desservie par les compagnies «low-cost» qui est la destination la plus économique avec 150 € en moyenne pour un billet A/R.

Ainsi, les MRE originaires de Tanger et Fès ne seront pas surpris par ces révélations plaçant leurs villes de cœur comme étant statistiquement les plus chères au départ de la France soit respectivement 301€ et 281€ (trajet A/R) alors que le prix moyen pour se rendre au Maroc est de 241€ !

Mieux vaut embarquer à Paris que des aérogares du sud de la France

Aux MRE de France en quête de bonnes affaires, nombreux à se rendre sur les aéroports de Casablanca, Rabat, Fès et Agadir, il est conseillé de partir et revenir un lundi pour la capitale du sud et le jeudi pour les trois autres agglomérations. Et mieux vaut embarquer à Paris (ou Bruxelles pour Fès) qui est de loin l’aéroport de départ le moins cher à contrario des aérogares du sud de la France (Nice, Marseille, Bordeaux…) qui malgré des temps de vols plus courts vers le Maroc, affichent des tarifs en moyenne 25% plus élevés !

Enfin, si acheter son billet en last minutes (moins de deux mois avant le départ) est la règle pour bénéficier des meilleurs tarifs pour Rabat, Agadir et Marrakech, il faudra s’y prendre de six à dix mois à l’avance sur Tanger, Fès et Casablanca !

En conclusion, pour de nombreux MRE aux premiers rangs desquels nos concitoyens de Paris et banlieue tentés de venir s’oxygéner loin des grèves et du froid, les jeudis de février sont les jours les moins chers de l’année depuis Paris pour venir au Maroc. A bons entendeurs !

Article offert par Monisnap, solution de transfert d’argent entre la France et le Maroc. Le premier transfert est offert !