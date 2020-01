Déficit des ALE : Driss Azami pointe indirectement la responsabilité du RNI

Driss Azami, ancien ministre du Budget et maire de la ville de Fès. / DR

Après le long article de Mohamed Najib Boulif sur l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, c’est au tour de Driss Azami de lui emboîter le pas. L’ancien ministre du Budget a présenté un diagnostic des partenariats économiques que le Maroc a conclus avec d’autres pays.

Le maire de Fès a constaté, lors d’une intervention à l’occasion de la dernière réunion du groupe des députés du PJD, que le déficit est le dénominateur commun de l’ensemble de ces ALE.

Et d’en attribuer la responsabilité à «la formation politique ayant dirigé pendant des années le département du Commerce», affirmant que les ministres qui ont négocié et signé ces accords appartiennent tous au même parti, une allusion au RNI. «Ce qui est requis d'eux, c'est qu'ils conviennent d'abord d'une évaluation unifiée» de ces ALE, a-t-il précisé.

Certes, le ministère du Commerce et de l’Industrie sous les gouvernements Jettou I et II était une chasse gardée de la Colombe. Néanmoins, le Commerce extérieur était plutôt confié à Mustapha Machhouri du Mouvement populaire et c’est, d’ailleurs, à ce titre qu’il était le principal négociateur avec les Turcs.

L’ancien ministre du Budget a également souligné que «bien que le PJD ait appelé à l’ouverture de l’économie nationale, il avait mis en garde contre les éventuels effets négatifs des accords de libre-échange». Et le député islamiste de réaffirmer la disposition de la Lampe à défendre les intérêts commerciaux du Maroc.