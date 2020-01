Le caftan marocain à l’honneur lors du défilé de mode oriental à Paris

La designer et styliste internationale Fatima Zahra Filali Idrissi a brillé lors de la 34e Oriental Fashion Week, tenue dans le cadre de la semaine de la mode qui se déroule en ce moment à Paris. Lundi dernier au Carousel du Louvre, la créatrice a en effet été sous le feu des projecteurs, grâce à sa nouvelle collection luxuriante de caftans en Louis d’or, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette édition, placée sous le signe des «Splendeurs des Routes de la Soie», regroupe «toute la beauté des richesses de l’Asie centrale (…) aux côtés des pays Maghrébins et du Moyen-Orient», ajoute la même source. «Toutes mes créations dont j’ai investi pas moins d’une année de recherche, sont ornées de Louis d’or que j’ai essayé de dénicher de chez de grandes et vielles familles marocaines et françaises qui se les transmettent de génération en génération», souligne la styliste qui a baptisé sa nouvelle collection «Renaissance».

D’ailleurs, elle explique avoir choisi cette appellation parce qu’à travers ses caftans, elle tente de «faire renaître plusieurs sortes de broderie et de perlage que faisaient nos arrière-grand-mères». Fatima Zahra Filali Idrissi partage sa passion «entre peinture, infographie et stylisme, aux côtés de ses recherches en Histoire de l’art, ce qui fait que ses collections deviennent œuvre d’art et document d’histoire à la fois», décrit le document.

Ainsi, l’objectif de la créatrice est de «veiller toujours à garder le cachet authentique du Caftan marocain, et solliciter les meilleurs des artisans du pays, qui sont de véritables orfèvres».