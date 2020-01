Royaume-Uni : Un marché de mode accueille son tout premier pavillon marocain

Fashion SVP, l’un des principaux salons commerciaux et économiques du Royaume-Uni qui rassemble plus de 100 principaux vendeurs mondiaux de produits pour la confection d’habillement, accueillera son tout premier pavillon marocain, lors de cette rencontre qui se déroulera les 29 et 30 janvier à Londres.

Le pavillon marocain offrira une «vision différente de la fabrication au Maroc», a indiqué ce jeudi le média local spécialisé Fashion United UK. En effet, ce rendez-vous permettra aux visiteurs de rencontrer des fabricants marocains et d’avoir une idée de «la qualité, le prix et la flexibilité de livraison offerts par ce pays», explique la plateforme.

En collaboration entre l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et le Centre marocain de promotion des exportations, le pavillon national présentera la «production de tissus de grande qualité du marché intermédiaire et du marché de luxe, ainsi que du haut-de-gamme».

Les producteurs marocains participant au salon exposeront également leurs nouvelles collections d’habillement sportif, les blazers et manteaux, les jeans, les vestes et divers accessoires.

Fashion SVP est un salon semestriel, qui attire des professionnels de la mode, des acheteurs, des designers et des fabricants.