Tanger : Nouvelle usine du Sud-coréen Hands Corporation pour un investissement de 4,3 MMDH

Le groupe sud-coréen Hands Corporation, équipementier automobile coréen spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré, mardi à Tanger, son premier site de production en Afrique, avec un investissement atteignant 4,3 milliards de dirhams (MMDH).

Implanté à Tanger Automotive City sur une superficie de 23 hectares, le complexe industriel permettra la création de 1 600 emplois, avec une capacité de production à terme de 8 millions d’unités par an, dont 85% est destiné à l’export.

L'équipementier vise, à travers son usine de Tanger inaugurée en présence du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, l'ambassadeur de la Corée au Maroc Seong-deok Yun, le président du groupe Rhee Sukchoo, et le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, à adresser les grands constructeurs tels que PSA, Renault, Nissan, VW, GM, Hyundai, Ford, KIA, Skoda,Suzuki ou encore Chrysler.

Selon un communiqué du ministère, ce projet stratégique est le premier projet coréen phare au Maroc, porté par un acteur majeur de l'industrie coréenne et l'un des top 5 des plus grands fabricants mondiaux de jantes en aluminium.

S'exprimant à cette occasion, M. Elalamy a précisé que ce projet, dont la convention a été signée lors d'une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI en décembre 2017, représente un investissement important d'un groupe coréen leader dans le domaine de l'industrie automobile, précisant que Hands Corporation est considéré comme l'un des top 5 des plus grands fabricants mondiaux de jantes en aluminium, ce qui permettra au Maroc de passer au 3ème rang mondial dans le domaine.

Pour sa part, M. Rhee Sukchoo a indiqué que le groupe a pensé à élargir ses activités au niveau international en investissant à Tanger, bénéficiant ainsi de la position stratégique du Maroc qui facilite l'accès à l'Union européenne et d'autres pays proches, expliquant que l'usine de Tanger a été équipée par la meilleure technologie existante dans le domaine afin de garantir une production de 4 millions de jantes en aluminium par an.

Il a exprimé aussi son espoir de voir cette usine contribuer au développement du groupe Hands Corporation et au secteur de l'industrie automobile au Maroc, faisant remarquer que l'usine deviendra le plus grand site de production du groupe quand sa capacité atteindra 8 millions de jantes en aluminium annuellement.