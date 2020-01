France : La mosquée d’Ecquevilly, soupçonnée de radicalisation, pourrait rouvrir en 2020

La mosquée d’Ecquevilly ouvrira-t-elle ses portes cette année ? C’est en tout cas ce qu’espère l’Association des musulmans d’Ecquevilly, notamment avant le ramadan. Il manque toutefois 162 000 euros pour achever les travaux de finition, indique Khalid Baaziz, président de l’association créée en janvier 2019, au site Actu.fr. Le coût total de ce projet, initié en 2010, est estimé à un million d’euros.

Le même site rappelle que l’ancienne mosquée ecquevilloise, qui était en réalité une salle municipale aménagée en espace de prière, avait été fermée en novembre 2016 par la préfecture des Yvelines durant l’état d’urgence. Le préfet, Serge Morvan, avait accusé l’Association islamique Malik Ibn Anas, gestionnaire du lieu de culte, ainsi que son imam, d’appeler «à la discrimination et à la haine, voire à la violence».

En décembre 2016, le Conseil d’Etat avait rejeté la demande de l’association d’annuler sa fermeture administrative. «Durant un temps, il était question de fusion-absorption de l’ancienne association, mais cela coûtait trop cher. Après plusieurs réunions de travail avec la préfecture, il en est ressorti que l’association devait changer de nom, renouveler ses dirigeants et passer en loi de 1905. Cela signifie que son seul but est cultuel et que ses comptes sont vérifiés par l’Etat», déclare Khalid Baaziz.

Le président de l’Association des musulmans d’Ecquevilly est en tout cas très clair : «L’ancien imam n’a plus aucun rapport avec la nouvelle association. Quand la mosquée ouvrira, ce sont les mosquées partenaires du CIMY [Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, ndlr] qui nous mettront un imam à disposition.»

La mosquée est construite sur deux étages et une superficie avoisinant les 1 000 m². Elle assurera dans un premier temps les cinq prières quotidiennes dont celles du vendredi, puis dans un deuxième temps, des cours de religion.