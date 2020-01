Etats-Unis : De la prison pour un Belgo-marocain qui arnaquait des organisations caritatives

Un Belgo-marocain qui faisait partie d'un gang ayant fraudé des organisations caritatives et des cabinets d'avocats aux États-Unis à des millions de dollars a été condamné à 60 mois de prison. Il a également été condamné à rembourser 1,6 million de dollars à ses victimes, rapporte The Brussels Times.

Âgé de 37 ans, il aurait participé à une arnaque qui consistait à envoyer un chèque à une association caritative, puis à appeler pour leur dire que la somme en cause était une erreur et leur demander d'en rembourser une partie. Certains étaient d'accord, mais quand ils sont allés encaisser le chèque original, ils avaient découvert qu’il était sans solde.

Les victimes comprenaient des organismes de bienfaisance, certaines organisations à but non lucratif et des cabinets d'avocats. Les procureurs du Massachusetts ont requis sept ans de prison contre lui. Le tribunal l'a finalement condamné à cinq ans, poursuit le journal.

Le Belge d’origine marocaine a fui les États-Unis alors que le filet se refermait sur le gang et se serait rendu au Maroc, où il été arrêté suite à un mandat international et extradé aux États-Unis huit mois plus tard. Il attend son procès à Boston depuis décembre 2018. «Compte tenu du temps qu'il a purgé au Maroc et aux États-Unis, il pourrait lui rester un peu plus de trois ans» avant de retrouver sa liberté.

Le Belgo-marocain a également été condamné à trois années supplémentaires de libération surveillée.