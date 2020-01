Orange Middle East and Africa inaugure son nouveau siège au Maroc

L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé, mercredi, l'inauguration du nouveau siège de sa filiale Orange Middle East and Africa (MEA) à Casablanca.

Situé dans la Tour Casablanca Finance City (CFC), le bâtiment répond aux normes les plus récentes avec la certification internationale «LEED Gold» du World Green Building Council, indique Orange dans un communiqué.

Disposant de 900 m² sur deux étages, ce siège, inauguré en présence notamment de Stéphane Richard, président-directeur général d'Orange et du directeur général d'Orange MEA, Alioune Ndiaye, est à la pointe de la technologie, avec des salles de visioconférence et de téléprésence pour rester connecté avec les autres pays de la zone, ainsi qu'un «Social Hub» pour superviser et suivre en temps réel l'activité digitale d’Orange et du secteur dans la zone Afrique et Moyen-Orient, fait savoir la même source.

Cité par le communiqué, M. Ndiaye a souligné que cette inauguration est «un message très fort, un tournant dans l'histoire du Groupe qui vient confirmer notre volonté de nous rapprocher de nos clients et de faire d'Orange MEA l'opérateur multiservices préféré des populations en Afrique et au Moyen-Orient».

M. Richard a ajouté que l'une des clés de la réussite des nouveaux services est de les penser depuis l'Afrique pour s’adapter aux spécificités locales et répondre au mieux aux besoins des clients. «C'est pour cela que nous avons souhaité organiser le pilotage de nos activités en Afrique et au Moyen-Orient directement depuis le continent africain», a expliqué M. Richard.

Avec une croissance moyenne annuelle de 6%, Orange MEA affiche une solidité de son modèle économique et financier, devenant ainsi la première zone de croissance du Groupe Orange.

Un Africain sur dix est un client d'Orange MEA et un Africain sur trente est client des services bancaires et financiers de cette filiale. Par ailleurs, près de 30% des clients 4G du Groupe Orange sont situés en Afrique et au Moyen-Orient.