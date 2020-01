Maroc : Le chantier de renouvellement du parc des petits et grands taxis loin de ses objectifs

Malgré les effets d’annonce, les autorités marocaines n’ont pas réussi à achever le chantier de renouvellement du parc des petits et grands taxis au Maroc.

Ainsi, sept ans après son adoption, le plan de renouvellement du parc automobile dans le secteur n’a atteint que 54% de ses objectifs, rapporte Assabah de ce vendredi. Le journal arabophone cite Noureddine Boutaïb, ministre délégué à l’Intérieur, qui répondait récemment à une question orale au Parlement.

D’après le responsable gouvernemental, 41 000 véhicules ont été renouvelés dans le cadre de cette stratégie. Parmi eux, 25 000 grands taxis et 16 000 petits taxis.

Toutefois, «l’efficacité de l’opération s’est juste limitée à la fin, ou presque, à des fameuses "vaches folles", soit les vieilles Mercedes 240», précise le journal, qui rappelle qu’avec 46% des objectifs restant à atteindre, le programme d’investissement doit normalement s’achever en décembre 2021.

Et le journal de préciser que quelque 4 milliards de dirhams, sous forme d’incitations, ont été mobilisés pour réformer ce secteur.

Assabah, cité par Le 360, rappelle que les autorités marocaines avaient promis un renouvellement total et définitif du parc automobile des petits et grands taxis et s’étaient engagés à revoir totalement le chaos, les agréments indus et la rente dans ce secteur et ce, depuis 2013.