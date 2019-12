Un Marocain arrêté pour avoir tenté d'introduire un migrant dans le tableau de bord de sa voiture

La Garde civile a découvert un migrant qui voyageait caché dans le tableau de bord d'un véhicule à la frontière qui sépare le Maroc à Melilla, grâce au détecteur de rythme cardiaque.

Selon l’agence Europa Press, qui cite un porte-parole de la Comandancia de la Garde civile, les événements se sont produits dimanche soir, vers 21h00 au bureau de douane Beni Ensar, lorsque les autorités ont procédé à l'identification du conducteur d'un véhicule avec une plaque d'immatriculation marocaine.

Le porte-parole a précisé que la personne identifiée était hésitante et nerveuse face aux indications claires de la Garde civile de descendre du véhicule pour un contrôle. Une fois descendu de sa voiture, l’homme a été sommé d'ouvrir le tableau de bord. Il aurait fait semblant de le faire, arguant qu’il n’y arriverait pas, «ce qui a immédiatement alerté la force agissante pour soupçonner qu’il pouvait transporter une ou des personnes cachées».

Une recherche exhaustive a abouti à la constatation d'un double fonds dans le tableau de bord et à la localisation d’un migrant adulte d'origine subsaharienne «en position fœtale et totalement immobile». Compte tenu de la situation du migrant et de la petite taille du double fonds pratiqué, les agents ont dû utiliser divers outils pour sa libération et lui venir en aide.

Une fois que la personne a été retirée de cet endroit, elle a manifesté des symptômes d'engourdissement et de difficulté à marcher. En plus de la proximité du double fond réalisé avec le moteur, l’homme présentait également des difficultés de respiration. Il a été soigné par les services de santé sur les lieux.

La personne secourue serait âgée de 29 ans et dit qu'elle vient de Guinée. Le migrant a été transféré au CETI de Melilla pour procéder à l'application de la législation actuelle sur les étrangers, alors que le conducteur a été arrêté pour un délit présumé de traite des personnes.