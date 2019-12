Italie : Un cas de méningite détecté chez un jeune adolescent après un voyage au Maroc

Un cas de méningite à méningocoque B, une infection des enveloppes entourant le cerveau et la moelle épinière, a été détecté chez un adolescent de treize ans qui s’est rendu dernièrement au Maroc avec sa famille. Selon le média italien Il Mattino, l’état de santé du jeune homme, hospitalisé à Florence dès le jour de Noël, reste pour l’instant stable.

Le centre ASL Toscana a informé que le jeune de 13 ans avait été vacciné contre le méningocoque C mais pas contre le type B. La procédure de prophylaxie, soit le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie, a déjà été activée, explique-t-on. Il concerne les passagers de deux vols à destination et en provenance du Maroc où le garçon, qui vit à Florence, s’est rendu avec la famille ces derniers jours.

«En particulier, explique ASL, le 19 décembre dernier, il s'est envolé de Pise vers 12 heures, a séjourné au Riad Les Nuits de Marrakech et a dîné avec sa famille au restaurant Le Marrakchi», dans la ville ocre, informe-t-elle, pour mobiliser les personnes qui auraient été en contact avec le jeune.

Pendant son séjour, le jeune homme a aussi participé à une excursion, organisée par le riad alors que le 23 décembre, «il est rentré avec sa famille en Italie à bord d’un vol Ryanair à 10h55 à destination de Pise».