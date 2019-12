Affaire Omar Radi : Le comité de soutient appelle à un sit-in devant le Parlement

Réunion à Rabat pour la constitution d'un comité de soutien au journaliste Omar Radi et aux détenus d'opinion / Ph. Ghita Zine (Yabiladi)

Réuni vendredi soir au siège de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Rabat, les membres de création d’un comité de soutien à Omar Radi ont appelé à un sit-in pour la remise en liberté du journaliste. Ce rassemblement aura lieu samedi 28 décembre devant le Parlement marocain, afin d’appeler à la libération du militant ainsi qu’à tous les détenus d’opinion.

A l’issue de cette réunion, tenu simultanément avec une seconde à Casablanca, les membres du comité ont en effet décidé d’élargir la mobilisation au niveau national, afin d’accompagner plus facilement l’ensemble des procès d’opinion, à commencer par celui d’Omar Radi, en passant par différents cas (le rappeur Gnawi, le youtubeur Moul Kaskit…), notamment ceux qui restent parfois sous les radars médiatiques et associatifs.

Les dates de prochaines actions seront également annoncées plus tard, à savoir la tenue d’une conférence de presse, la diffusion d’une déclaration commune pour une mobilisation nationale et internationale, ainsi que d’autres manifestations plus élargies.

Cette réunion a justement connu la présence et la participation de nombreuses associations de défense des droits humains, notamment des membres de l’AMDH, de la Ligue marocaine des droits de l’Homme (LMDH) ainsi que du Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) en plus de professionnels de la presse écrite et électronique.