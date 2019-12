Belgique : Les futurs imams pourront bénéficier d’un cursus de formation dans leur pays

Dès février prochain, les futurs imams exerçant en Belgique pourront bénéficier d’un cursus de formation dans le pays même, au sein d’Université de Leuven. Jeudi, les médias belges néerlandophones De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg ont rapporté en effet que les premiers imams bénéficiaires de ce programme obtiendront leur diplôme dans six ans.

Ce cursus a été conçu en collaboration avec l’Exécutif musulman de Belgique (EMB) et le gouvernement fédéral, précise par ailleurs l’agence de presse Belga. «Une telle formation universitaire était l’une des recommandations de la commission d’enquête parlementaire après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles», rappelle dans ce sens le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), cité par la même source.

Cette démarche porte ainsi l’espoir des décideurs belges de limiter l’influence de pays étrangers sur la conception de l’islam dans le pays, notamment le monopole saoudien en Belgique et qui remonte aux années 1970. Dans ce sens, les programmes seront mieux connus et les matières enseignées plus clairement définies, afin d’éviter notamment les glissements soulignés par la commission d’enquête sur le rôle de certaines formations dans la radicalisation des jeunes fidèles de la Grande mosquée de Bruxelles, en préparation aux attentats de 2016.

Ainsi, Belga indique que l’enseignement sera donné en néerlandais et en arabe. Au cours des six années, deux sont consacrées à l’enseignement général et quatre à formation théologique avec le soutien d’une académie d’études islamiques, créée en concertation avec l’EMB. Une trentaine de premiers étudiants sont attendus.

Une fois diplômés, ces derniers devraient être reconnus par le gouvernement. «Des discussions sont actuellement en cours avec l’Université catholique de Louvain (UCL) pour offrir une formation similaire en Communauté française», conclut la même source.