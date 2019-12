Maroc : Des appels à la création d’un fonds pour lutter contre le cancer

Au lendemain du lancement d’une initiative sur les réseaux sociaux appelant à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cancer, une pétition appelant à la mise en place d’un fonds pour lutter contre cette maladie qui inquiète au Maroc.

«C’est une initiative élaborée conformément à l’article 15 de la Constitution qui permet aux citoyens de présenter des pétitions au chef du gouvernement», nous explique ce mardi le politologue et professeur universitaire Omar Cherkaoui. «C’est un appel à créer un fonds pour lutter contre le cancer à la trésorerie générale, avec comme ordonnateur est le ministre de la Santé», ajoute-t-il.

«L’objectif est de participer à la couverture globale des cancers au Maroc. Le fonds doit aussi contribuer à la construction de complexes et centres hospitaliers pour ne pas concentrer les soins dans les grandes villes comme Rabat ou Casablanca.» Omar Cherkaoui

Une «peine capitale pour les plus démunies»

La proposition détaille, en effet, les objectifs et ambitions de ce fonds, de la couverture globale de l’ensemble des soins, aux documents qui doivent être présentés pour en bénéficier, en passant par les ressources. Pour celles-ci, elles proviendraient de la participation des collectivités territoriales, les subventions de l’Etat et celle des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et les dons des citoyens, entre autres.

«Tant que nous allons présenter cette proposition, nous espérons donc que l’exécutif la prenne en considération et la traite positivement», commente notre interlocuteur. «Dans tous les cas, cette initiative donner une dynamique à ce sujet dont souffre toutes les familles marocaines sans exception», note-t-il.

Omar Cherkaoui tient aussi à préciser qu’il s’agit d’un «exercice de démocratie participative, loin des institutions officielles, des partis politiques et des idées idéologiques». Pour lui, l’initiative émane de personnes pour qui le cancer devient «inquiétant et alarmiste». «Au-delà du problème de la santé, c’est aussi une problématique sociale qui pousse certaines familles à vivre dans une phobie. Le problème est que cette maladie se transforme en peine capitale pour les plus démunies», regrette-t-il.

Et de noter qu’il s’agit d’une demande «purement sociale et une initiative humaine que le gouvernement ne peut que traiter positivement».

Les promesses de Khalid Ait Taleb

Cette pétition intervient alors que le gouvernement a annoncé, via le ministère de la Santé, avoir «pris des mesures urgentes, en partenariat avec la Fondation Lalla Salma pour lutter contre le cancer, afin de fournir des médicaments au plus tard en janvier 2020».

Dans la réponse du ministre de la Santé, lue hier devant les députés par le ministre d’Etat aux droits de l’Homme, Khalid Ait Taleb a expliqué que l'absence de médicaments est un «phénomène mondial», en promettant plusieurs mesures. L’occasion pour lui de citer «l'octroi de licences exceptionnelles pour importer des médicaments anticancéreux avec l'engagement de les enregistrer au niveau national afin de compléter l’appel d’offre public programmé pour l'année 2019».

Et de promettre aussi de lancer des consultations avec le ministère de l'Economie et des finances pour mettre en place une politique pharmaceutique basée sur un nouveau modèle, qui prône la conclusion d’accords avec les unités de fabrication de médicaments pour assurer la fourniture continue de médicaments sans interruption.

Enfin, Khalid Ait Taleb a promis de revoir également les prix de ces médicaments dans le cadre d'un nouveau projet de loi en cours de préparation, d'encourager des médicaments génériques et de surveiller les stocks afin d'anticiper d'éventuelles interruptions.