Les Etats-Unis récupèrent des chiens d'assistance antiterroriste confiés au Maroc

Le Département d'Etat des Etats-Unis a repris ses chiens d’assistance antiterroriste (ATA) confié jusque-là au Maroc, a annoncé le Bureau de l'inspecteur général américain (OIG) dans un rapport rendu public ce mois de décembre.

Intitulée «Management assistance report : Continued health and welfare concerns for antiterrorism assistance and explosive detection canines» (Rapport d'assistance : inquiétudes persistantes en matière de santé et de bien-être pour les canines d'assistance antiterroriste et de détection d'explosifs), le document indique qu'en août 2019, dix chiens DS / ATA ont été récupérés du royaume parce qu'ils «n'étaient pas utilisés pour les fins prévues».

Le rapport rappelle que le Maroc est l'un des pays qui a reçu plus tôt cette année des chiens dans le cadre du programme d'assistance antiterroriste. Il explique que le programme susmentionné a permis à plusieurs pays, dont le Maroc, de recevoir une formation et du matériel pour «renforcer la capacité des forces de l'ordre à décourager et combattre le terrorisme».