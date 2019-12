Le Maroc bon élève de l’application des recommandations sur les droits humains

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (OHCHR) a annoncé que le Maroc était l’un des cinq pays en tête du classement de l’institution onusienne, pour la mise en œuvre de certaines recommandations.

Dans une déclaration publiée il y a trois jours, l’organe des Nations unies a souligné que «l’Argentine, le Burkina Faso, le Danemark, le Maroc et la Suède ont reçu une note A dans l’examen de suivi par le Conseil de leur action sur les recommandations prioritaires».

"Morocco was rated 'A' for the adoption of the law on the national mechanism for the prevention of torture, designating its National Human Rights Council as the operative body" @cndh. https://t.co/aDweamsGg2