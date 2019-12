Bruxelles : Le Maroc offre une fontaine artisanale à la commune de Jette

Une fontaine artisanale marocaine offerte à la Commune bruxelloise de Jette a été inaugurée mercredi lors d'une cérémonie organisée par le Consulat général du Maroc à Bruxelles dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de la coopération culturelle entre le Maroc et la Belgique.

«Cette initiative fait partie des activités qu'organise le Consulat en collaboration avec les différentes circonscriptions communales, ainsi qu'avec d'autres partenaires et associations de la société civile de Bruxelles, pour promouvoir les aspects culturels et civilisationnels des deux Royaumes», à précisé le consul général du Maroc à Bruxelles, Abderrahmane Fyad.

C'est dans cet esprit que le Consulat, précise-t-il dans une déclaration à la MAP, a voulu offrir une fontaine artisanale à la Commune de Jette «comme geste symbolique, exprimé au nom de la Communauté d'origine marocaine vivant à Jette en signe d'appréciation des efforts louables consentis par la Commune dans le domaine de la promotion et du respect des valeurs communes de coexistence et d'échange interculturel».

Par ailleurs, en dédiant cette œuvre artisanale à la Commune, le Consulat entend aussi contribuer à la consolidation non seulement des liens d'amitié entre les deux royaumes dans le domaine culturel et artistique, mais aussi au «renforcement du sentiment d'appartenance de nos concitoyens à la mère patrie, le Maroc», a-t-il ajouté.

A rappeler que, dans le même esprit, le Consulat avait organisé en juin dernier, en collaboration avec la Commune de Jette, un tournoi de football.

La cérémonie d'inauguration de la fontaine s'est déroulée en présence du bourgmestre (maire) de la Commune de Jette, Hervé Doyen et de son Collège communal, de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles, Mohamed Ameur ainsi que de responsables et parlementaires belges, et de personnalités de divers horizons.