Autoroutes du Maroc dément la faille de sécurité des comptes Jawaz

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dément l’information selon laquelle les données personnelles des 800 000 comptes Jawaz peuvent être librement accessibles, comme Yabiladi l’a révélé dans une récente enquête.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la société indique qu’«aucun accès aux données personnelles des 800 000 abonnés Jawaz n’est possible», ajoutant qu’elle «confirme qu’il n’y a pas de manipulation permettant l’accès en masse à ces données».

ADM précise également que «la technologie utilisée pour les transactions Jawaz est basée sur le standard DSRC (Dedicated Short Range Communication) largement répandu dans le monde et non pas sur la technologie RFID comme stipulé sur ledit article». Nous avions en effet écrit que le badge Jawaz était muni d’une puce RFID rechargeable et qui permet de passer le péage de manière automatique.

Enfin, la société indique que «le système d’information d’ADM respecte toutes les exigences de sécurité et de protection des données personnelles contre tout type d’intrusion externe conformément aux normes en vigueur». Elle fait état par ailleurs de la mise en place «d’un dispositif de veille technologique de la sécurité informatique».

Pour sa part, Yabiladi maintient toutes les informations contenues dans cet article et d’autres détails sur cette affaire seront prochainement dévoilés.