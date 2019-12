Errachidia : Deux personnes arrêtées en possession d'une demi-tonne de chira

Les éléments du service régional de la police judiciaire d'Errachidia ont arrêté, jeudi matin, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés respectivement de 28 et 41 ans et ont saisi une demi tonne de chira en leur possession.

Une quantité de chira conditionnée en 20 paquets a été saisie au domicile du premier mis en cause dans la région d'Ahfira à 200 kilomètres d'Errachidia, avant que le principal suspect dans cette affaire de possession et de trafic de drogue ne soit interpellé dans la région voisine d'Ikhf n'Ighir, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que le principal mis en cause faisait l'objet d'un avis de recherche national pour son implication présumée dans des actes criminels similaires.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.