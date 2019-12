Espagne : Un cas de rage chez une personne mordue par un chat au Maroc ?

La Direction de la santé publique de la délégation basque du gouvernement espagnol enquête actuellement sur un cas suspect de rage chez un homme ayant voyagé au Maroc.

Selon le média El Pueblo de Cueta, l’homme aurait été mordu à l'avant-bras par un chat en août dernier alors qu'il voyageait dans le royaume.

«L'évolution des symptômes, ainsi que le contexte susmentionné, ont soulevé des soupçons. Le patient a été admis à l'hôpital universitaire de Cruces (Biscaye)», poursuit le média.

En attendant la confirmation du cas, le protocole d'action a été lancé et des mesures préventives ont déjà été adoptées, comme les contacts avec l'environnement de la personne affectée, ajoute-t-on. En outre, le Centre d'alerte sanitaire et de coordination d'urgence du ministère espagnol de la Santé a été informé de cette suspicion.

Le média rappelle que la rage est une maladie virale qui affecte le système nerveux central et se transmet aux personnes par la salive, les piqûres ou les égratignures d'animaux domestiques ou sauvages infectés. La période d'incubation de la rage est très variable et peut aller d'une semaine à un an, deux mois étant la moyenne estimée.

«Aux pays basque, il n'y a eu aucun cas de rage humaine au cours des 30 dernières années», conclu-t-on.